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В центре Петербурга на Дворцовом мосту горит автомобиль

Происшествия
26 января, 22:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, января. /ТАСС

В ГИБДД отметили, что ДТП не является причиной возгорания

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Автомобиль Subaru загорелся в центре Санкт-Петербурга на Дворцовом мосту в пятницу вечером.

"На Дворцовом мосту загорелась иномарка Subaru. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В региональном управлении ГИБДД ТАСС отметили, что обстоятельства ЧП на данный момент устанавливаются. "Известно, что причиной возгорания не было ДТП", - уточнили в управлении.

По словам очевидцев, машина сгорела полностью.

Разводной Дворцовый мост через реку Неву в историческом центре города соединяет Васильевский остров с Адмиралтейским районом. Он был открыт в 1916 году.

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