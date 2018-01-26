В центре Петербурга на Дворцовом мосту горит автомобиль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Автомобиль Subaru загорелся в центре Санкт-Петербурга на Дворцовом мосту в пятницу вечером.

"На Дворцовом мосту загорелась иномарка Subaru. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В региональном управлении ГИБДД ТАСС отметили, что обстоятельства ЧП на данный момент устанавливаются. "Известно, что причиной возгорания не было ДТП", - уточнили в управлении.

По словам очевидцев, машина сгорела полностью.

Разводной Дворцовый мост через реку Неву в историческом центре города соединяет Васильевский остров с Адмиралтейским районом. Он был открыт в 1916 году.