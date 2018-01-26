Зону поиска пропавшего судна в Японском море расширят с рассветом

ТАСС, 26 января. Спасатели с наступлением рассвета увеличат зону поиска рыболовецкого судна "Восток", которое пропало в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель Владивостокского морского спасательно-координационного центра.

"Мы расширим зону поисков корабля "Восток" с рассветом. Рассвет, судя по погодной сводке, начнется в 8:10 утра", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил площадь, на которую расширят зону поиска. "Искать моряков будут до те пор, пока еще есть надежда их найти", - отметил представитель центра.

В четверг в Японском море сработал аварийный буй. Траулер "Восток" с экипажем в 20 человек (порт приписки - Невельск, Сахалинская область - прим. ТАСС) перестал выходить на связь. В спасательной операции задействованы суда "Заборщиков", "Феско-Диомид" Дальневосточного морского пароходства, авиация, проходящие мимо суда.

За два дня обследовано 7286 кв. км акватории. По результатам поиска обнаружены только радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, 2 спасательных жилета, 2 спасательных круга и бытовой мусор.

По факту исчезновения судна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.