Авиация снова вылетела на поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Спасатели возобновили с наступлением утра субботы поиск с воздуха пропавшего в Японском море судна "Восток". Об этом ТАСС сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) во Владивостоке.

"Поиск с воздуха возобновлен. Работают вертолеты Ми-8 и самолеты Бе-200, в том числе самолет из красноярского центра МЧС", - рассказали в МСКЦ.

Вечером в пятницу спасатели приостановили использование авиации в работах по поиску пропавшего рыболовецкого судна в ночное время. Поиски продолжали спасательные суда. Пока никаких новых результатов спасательная операция не принесла.

Утром в четверг в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), судно перестало выходить на связь. Была развернута спасательная операция. В ней задействованы спасательное судно "Заборщиков", судно "Феско-Диомид" Дальневосточного морского пароходства, авиация, проходящие мимо суда. На борту судна находились 20 человек.

За первые два дня поисков обследовано 7286 кв. км морской акватории, из которых - 5825 авиацией и 1461 - морскими судами. По результатам поиска обнаружены: радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор. Само судно или люди не обнаружены.

По факту исчезновения судна было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие устанавливает причины произошедшего.