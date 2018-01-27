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В Пермском крае при пожаре погибли пять человек

Происшествия
27 января, 3:12 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 27, января. /ТАСС

Среди жертв есть дети

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ПЕРМЬ, 27 января. /ТАСС/. При пожаре в Пермском крае погибли пять человек, среди них есть дети; точное число погибших детей выясняется, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

"На пожаре погибли пять человек, в том числе дети, число погибших детей уточняется. Возбуждено уголовное дело, проводится осмотр места происшествия", - сообщили в СК.

По данным регионального управления МЧС, пожар возник в субботу в 00:34 по местному времени (22:34 мск) в поселке Ильинский. Горели дом и баня деревянного жилого дома. "К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей. В 02:00 местного времени (00:00 мск) пожар был ликвидирован", - сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что ущерб и причины пожара устанавливаются.

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