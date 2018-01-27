Судно компании "ДВ-Флот" подключается к поискам траулера в Японском море

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Судно компании-владельца пропавшего в Японском море траулера "Восток" в субботу вышло на его поиски. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "ДВ-флот" Станислав Мальчевский.

"Сегодня [в субботу] судно "Океан", накануне пережидавшее шторм в районе Советской гавани, взяло курс в район поиска. Капитан координирует движение с морским спасательно-координационным центром во Владивостоке, который руководит операцией и направляет судно в определенный квадрат для проведения поисковых работ", - сказал Мальчевский.

По его словам, от Советской гавани до места, где сработал аварийный буй, около 600 миль. "Пока не ясно, сколько времени потребуется судну, чтобы дойти до района поиска, это зависит от того, куда направят спасатели и погодных условий", - пояснил он.

Мальчевский уточнил, что в район поиска будет направлено только одно судно "Океан". Накануне власти Сахалина, сообщили о том, что судовладелец отправит на поиски три судна. "Сегодня на поиски идет только "Океан", еще одно судно стоит в Пусане и не может присоединиться к поисковым работам", - сказал он.

Утром в четверг в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), оно перестало выходить на связь. На борту находились 20 человек. Была развернута спасательная операция, в том числе с использованием авиации.

За два дня поисков обследовано более 7 тыс. кв. км акватории. "Восток" или члены экипажа пока не обнаружены.

По факту исчезновения судна было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие устанавливает причины произошедшего.