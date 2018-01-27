Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судно компании "ДВ-Флот" подключается к поискам траулера в Японском море

Происшествия
27 января, 4:03 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Отмечается, что в район поиска будет направлено только одно судно "Океан"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Судно компании-владельца пропавшего в Японском море траулера "Восток" в субботу вышло на его поиски. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "ДВ-флот" Станислав Мальчевский.

Смотрите также

Судовладелец пропавшего "Востока" снимет три судна с промысла для поисков

Старейший город на востоке России получит 5 млн рублей для обустройства парка

Экипаж пропавшего в Японском море судна "Восток" был застрахован

"Сегодня [в субботу] судно "Океан", накануне пережидавшее шторм в районе Советской гавани, взяло курс в район поиска. Капитан координирует движение с морским спасательно-координационным центром во Владивостоке, который руководит операцией и направляет судно в определенный квадрат для проведения поисковых работ", - сказал Мальчевский.

По его словам, от Советской гавани до места, где сработал аварийный буй, около 600 миль. "Пока не ясно, сколько времени потребуется судну, чтобы дойти до района поиска, это зависит от того, куда направят спасатели и погодных условий", - пояснил он.

Мальчевский уточнил, что в район поиска будет направлено только одно судно "Океан". Накануне власти Сахалина, сообщили о том, что судовладелец отправит на поиски три судна. "Сегодня на поиски идет только "Океан", еще одно судно стоит в Пусане и не может присоединиться к поисковым работам", - сказал он.

Утром в четверг в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), оно перестало выходить на связь. На борту находились 20 человек. Была развернута спасательная операция, в том числе с использованием авиации.

За два дня поисков обследовано более 7 тыс. кв. км акватории. "Восток" или члены экипажа пока не обнаружены.

По факту исчезновения судна было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие устанавливает причины произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Потеря связи с рыболовецким судном "Восток"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
2
Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
3
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
США расширили санкционный список по России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама