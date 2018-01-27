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Пять человек погибли при пожаре в Пермском крае

Происшествия
27 января, 13:18 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 27, января. /ТАСС

Среди погибших двое детей

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ПЕРМЬ, 27 января. /ТАСС/. Пять человек, включая двоих детей, погибли минувшей ночью на пожаре в поселке Ильинский Пермского края, сообщили в субботу в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Ильинском погибли трое детей и двое взрослых.

"Ночью 27 января в частном жилом доме, расположенном по улице Дорожная поселка Ильинский, произошел пожар. После его ликвидации были обнаружены тела пяти человек: 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и двоих их детей в возрасте пяти и семи лет, а также 77-летней женщины - матери погибшего мужчины", - передали в СУ СК уточненную информацию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинения смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.

По информации СУ СК, все погибшие - члены одной семьи. Из них в живых остался только старший 16-летний ребенок.

Как сообщает региональное управление МЧС, пожар произошел в субботу ночью около 00:34 по местному времени (22:34 мск). Горели жилой дом и баня. В 02:00 местного времени (00:00 мск) пожар был ликвидирован.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, после чего назначат необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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