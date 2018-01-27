Угроза взрыва на Курском вокзале в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва на Курском вокзале в Москве оказалось ложным, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Кинологи не нашли на территории вокзала взрывных устройств и других подозрительных предметов. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

На время проверки из здания вокзала были эвакуированы около 700 пассажиров и сотрудников.

Ранее поступившее сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале также оказалось ложным.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.

Как сообщил 23 января начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных, в стране произошел значительный спад сообщений о ложных минированиях, пик которых пришелся на вторую половину 2017 года.