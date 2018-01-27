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Пожар произошел в крупном торговом центре Краснодара

Происшествия
27 января, 14:00 дата обновления: 27 января, 14:20 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, января. /ТАСС

Из здания эвакуируют людей

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КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре "Галерея" в центре Краснодара, проводится эвакуация, сообщили в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожарные прибыли на место, идет разведка. По сообщению, загорелась обшивка фасада торгового центра", - сказала представитель ведомства.

"В 13:46 локализация пожара на площади 80 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

По данным собеседницы, возгорание произошло в торговом центре "Галерея" на пересечении улиц Красная и Северная. Сообщение о пожаре поступило в 12:41.

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