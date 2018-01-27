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Пассажирский автобус съехал в кювет под Калининградом

Происшествия
27 января, 14:10 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 27, января. /ТАСС

В результате ДТП пострадали три человека

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КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус съехал в кювет под Калиниградом, пострадали три человека, полиция начала проверку по факту ДТП. Об этом сообщает управление МВД по Калининградской области.

"Сегодня в 8:30 в Гусевском районе в районе пересечения автодорог А-229 и Поддубное - Фурманово - Гусев произошел съезд пассажирского автобуса в кювет. В салоне в это время находились три пассажира. В результате ДТП двое из них, а также водитель обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, 53-летний водитель на повороте дороги не справился с управлением в условиях тумана, и автобус съехал в поле.

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