Прокуратура проверит гимназию в Хабаровске и поставщика продуктов после отравления детей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура проверит хабаровскую гимназию и поставщика продуктов питания после массового отравления учащихся. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

"Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции 26 января среди учащихся гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства как ЗАО "Контакт", которое занимается организацией питания в гимназии, так и должностными лицами данного образовательного учреждения", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, причиной массового отравления могло стать нарушение требований санитарных норм при приготовлении пищи, режима дезинфекции. Также отравление могла вызвать занесенная извне инфекция. "По результатам проверки к виновным лицам будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.

По факту вспышки кишечной инфекции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Причиной массового заболевания, по предварительным данным, стал норовирус. По данным Роспотребнадзора, симптомы кишечной инфекции выявлены у 100 учащихся гимназии.