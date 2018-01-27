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Прокуратура проверит гимназию в Хабаровске и поставщика продуктов после отравления детей

Происшествия
27 января, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

В результате вспышки кишечной инфекции пострадали 100 человек

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура проверит хабаровскую гимназию и поставщика продуктов питания после массового отравления учащихся. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

"Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции 26 января среди учащихся гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства как ЗАО "Контакт", которое занимается организацией питания в гимназии, так и должностными лицами данного образовательного учреждения", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, причиной массового отравления могло стать нарушение требований санитарных норм при приготовлении пищи, режима дезинфекции. Также отравление могла вызвать занесенная извне инфекция. "По результатам проверки к виновным лицам будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.

По факту вспышки кишечной инфекции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Причиной массового заболевания, по предварительным данным, стал норовирус. По данным Роспотребнадзора, симптомы кишечной инфекции выявлены у 100 учащихся гимназии.

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