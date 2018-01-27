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Вспышка кишечной инфекции в гимназии в Хабаровске произошла из-за салатов

Происшествия
27 января, 14:35 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 27, января. /ТАСС

За медпомощью обратились 100 человек

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ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Салаты, которые приготовили на пищеблоке в гимназии №3 в Хабаровске, стали причиной массового заболевания детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В пятницу учащиеся гимназии №3 стали обращаться к врачам с симптомами отравления. Заболели 100 человек, из них 93 ребенка и семеро взрослых. Заболевание вызвал норовирус. Следствие возбудило уголовное дело.

Гимназия закрыта на карантин. Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование в отношении гимназии и предприятия "Контакт", которое организовывало в учебном заведении питание.

"Салат на пищеблоке изготавливался в большом объеме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объем заготовленных контейнеров с салатом и размер холодильного оборудования не позволяли хранить готовую продукцию с соблюдением температурных требований", - говорится в сообщении.

Лабораторные исследования подтвердили, что норовирус выделен от двух поваров на пищеблоке. Как информирует прокуратура Хабаровского края, по факту массового заболевания детей проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора кроме гимназии №3 проверят еще несколько школ в Хабаровске, которые обслуживало то же предприятие, что и учебное заведение, где заболели дети. В связи с вспышкой кишечной инфекции меры профилактики будут усилены во всех школах и детских садах города.

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