Число пострадавших в ДТП с участием автобуса под Калининградом возросло до четырех

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП близ города Гусева Калининградской области, где пассажирский автобус съехал в кювет, возросло до четырех человек. Об этом ТАСС сообщил глава городской администрации Евгений Михайлов.

Ранее со ссылкой на региональное управление МВД России сообщалось о трех пострадавших в этой аварии. По данным областной полиции, в 08:30 в Гусевском районе у пересечения автодорог А-229 и Поддубное - Фурманово - Гусев пассажирский автобус, в салоне которого были три пассажира, съехал в кювет.

"Пострадали четыре человека: трое пассажиров, находившиеся в автобусе, и водитель. Одна из женщин с переломом позвоночника госпитализирована в областную больницу, водитель - в районную больницу Гусева, еще двое пассажиров автобуса, один из которых вначале отказался от медпомощи, но затем обратился к медикам, после осмотра в медучреждении продолжат лечение дома", - рассказал Михайлов, который сразу после аварии возглавил оперативной штаб помощи пострадавшим в ДТП.

По предварительным данным, отметил глава администрации, "водитель превысил скоростной режим при выезде на федеральную трассу, не справился с управлением на крутом повороте в 90 градусов и допустил съезд автобуса с дороги через кювет в поле".

По данным УМВД, 53-летний водитель управляет автотранспортными средствами с 1988 года.