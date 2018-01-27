В США опасаются за безопасность членов жюри присяжных на суде по делу наркобарона Гусмана

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Прокуроры, ведущие дело в отношении главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, беспокоятся за безопасность будущих членов жюри присяжных и попросили суд не раскрывать их личность и предоставить им дополнительную защиту после начала процесса.

Как сообщила телекомпания CNN, сторона обвинения обратилась к судье в нью-йоркском районе Бруклин Брайану Когану с требованием обеспечить безопасность присяжных заседателей, которые пока даже еще не выбраны. Прокуроры указывают на то, что картель "Синалоа" печально известен своей "историей вмешательства в судебные процессы". В частности, его участники нередко запугивали членов жюри и свидетелей процессов в отношении членов группировки.

Прокуроры просят предоставить будущим членам жюри дополнительную охрану и обеспечить их полную анонимность. Они предлагают, чтобы во время заседаний присяжные были отделены заграждением от остальных участников процесса, чтобы никто не видел их лиц, а их транспортировка до здания суда и обратно осуществлялась Службой федеральных маршалов США.

Адвокат Гусмана Эдуардо Баларезо в свою очередь выступил против такого предложения. "Анонимное жюри, которое будет работать в условиях вооруженной охраны, негативно скажется на атмосфере судебного процесса и послужит доказательством версии правительства [США], согласно которой Гусман виновен и представляет опасность", - отметил он.

Официального решения суда по поводу жюри присяжных пока нет. Ранее суд отложил начало процесса над Гусманом до сентября текущего года.

Адвокаты неоднократно жаловались на плохие условия тюремного содержания 60-летнего Гусмана. По словам Баларезо, наркобарон 23 часа в сутки проводит в холодной одиночной камере в полной изоляции при постоянном освещении, что сказывается на его психическом состоянии. Кроме того, визиты к Гусману его родственников крайне ограничены.

Наркобарон был экстрадирован в Соединенные Штаты из Мексики по запросу американских властей в январе прошлого года. Ему инкриминируются организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений. Главарь "Синалоа" заявил о своей невиновности по всем 17 пунктам обвинения. До начала суда он содержится в одной из тюрем Нью-Йорка.