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Угроза взрыва в здании прокуратуры Москвы снова не подтвердилась

Происшествия
27 января, 15:39 дата обновления: 27 января, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Накануне в оперативные службы уже поступало сообщение о "минировании" здания

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в здании столичной прокуратуры оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили здание, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства, отметив, что эвакуация сотрудников на время проверки не проводилась.

Это уже второй случай "минирования" здания прокуратуры Москвы за последние два дня. Поступившее в пятницу анонимное сообщение об угрозе взрыва также оказалось ложным.

Ранее в субботу в Москве были "заминированы" два вокзала - Курский и Киевский. В обоих случаях угроза также не подтвердилась.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.

Как сообщил 23 января начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных, в стране произошел значительный спад сообщений о ложных минированиях, пик которых пришелся на вторую половину 2017 года.

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