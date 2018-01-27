Причиной пожара в торговом центре Краснодара могло стать короткое замыкание

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в крупном торговом центре "Галерея" в центре Краснодара названо короткое замыкание электропроводки. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар в крупном торговом центре "Галерея" в Краснодаре произошел в субботу днем. По данным МЧС, загорелась обшивка здания. В 13:46 мск пожар был локализован на площади 80 кв. метров, в 14:04 мск пожар был полностью ликвидирован.

"Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что во время ликвидации пожара была проведена эвакуация людей, пострадавших нет. В операции по тушению возгорания участвовало восемь пожарных расчетов и 32 человека личного состава.