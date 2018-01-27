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Число пострадавших при пожаре в аварийном жилом доме в Саратове увеличилось до четырех

Происшествия
27 января, 16:40 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 27, января. /ТАСС

В результате пожара погибших нет

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САРАТОВ, 27 января. /ТАСС/. Количество пострадавших во время пожара в Саратове в ночь с пятницы на субботу в доме, который был признан аварийным, увеличилось до четырех. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Нина Попова.

Ранее сообщалось, что при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Аткарская пострадали две женщины.

"В результате пожара погибших нет. Четыре человека из-за отравлений продуктами горения госпитализированы в городские больницы. В настоящее время их состояние удовлетворительное, назначено необходимое лечение", - сообщила она.

Местные власти организовали для пострадавших пункт временного размещения в гостиничном комплексе, им воспользовались шесть человек. Остальные разместились у родственников.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел рабочее совещание на месте пожара и дал поручение главе Саратова Михаилу Исаеву подготовить предложения по дальнейшему расселению жильцов.

По информации пресс-службы администрации города, сгоревший кирпичный дом с деревянным перекрытием между этажами был построен в 1917 году. В доме 38 комнат, в которых зарегистрировано 49 человек. 20 комнат относятся к муниципальному жилому фонду, а 18 в собственности. С 2013 года дом был признан аварийным.

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