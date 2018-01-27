Один человек погиб в ДТП с участием маршрутки под Тольятти

САМАРА, 27 января. /ТАСС/. Один человек погиб, несколько получили травмы в результате ДТП с участием маршрутной "Газели" и еще двух автомобилей в районе города Жигулевска Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел около 15:00 мск на федеральной трассе М-5 "Урал". Грузовик Volvo, у которого, по предварительной информации, отказали тормоза, столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, после чего врезался в "Газель". В "Газели", согласно сведениям полиции, погиб один пассажир, еще пятеро получили травмы.

"В результате ДТП в районе Жигулевска один человек погиб, еще девять пострадали. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается первичная помощь. Сколько из них будет госпитализировано, пока неизвестно", - уточнили ТАСС в региональном Центре медицины катастроф.