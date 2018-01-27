Жильцов дома под Волгоградом эвакуировали после взрыва газа в одной из квартир

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Жильцы пятиэтажного дома в городе Волжском под Волгоградом, где в квартире произошел взрыв бытового газа, эвакуированы, дом оцеплен сотрудниками полиции, сообщил ТАСС представитель областного главка МВД Антон Корнаухов.

"На месте ЧП прошла эвакуация жильцов, пятиэтажка взята под охрану сотрудниками МВД, чтобы не допустить в квартиры дома посторонних", - сказал Корнаухов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России, всего были эвакуированы 50 жильцов из пятого подъезда дома. По данным городской единой диспетчерской службы, жильцы размещены у родственников. Специально для их перевозки возле дома находится автобус. В Волжском сейчас около минус 10 градусов.

Ранее источник в экстренных службах области сообщил, что около 18:00 мск поступила информация о взрыве бытового газа в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома в Волжском. Пострадала хозяйка квартиры, которая находилась в тот момент на кухне, она госпитализирована с ожогами.

По словам источника в экстренных службах, пожара и обрушения конструкций на месте ЧП не было, специалисты исследуют пострадавшее здание. На место ЧП выехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По данным МЧС, дом был построен в 1971 году.