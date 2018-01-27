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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом

Происшествия
27 января, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

В результате инцидента пострадала одна женщина

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ТАСС, 27 января. Прокуратура проводит проверку в связи со взрывом бытового газа в квартире жилого дома в городе Волжском Волгоградской области, в результате которого пострадала женщина. Об это сообщил ТАСС в субботу старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"В связи со взрывом в многоквартирном жилом доме в городе Волжском прокуратурой города Волжского организована проверка по указанию областного аппарата. На место уже выехал прокурор региона Максим Олегович Ершов, а также прокурор города Волжского Владислав Анатольевич Савченко. Ход и результаты данной проверки взяты прокуратурой Волгоградской области на особый контроль", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в субботу в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома в городе Волжском под Волгоградом произошел взрыв бытового газа. Пострадала хозяйка квартиры, которая находилась в тот момент на кухне, она госпитализирована. Эвакуированы около 50 жильцов.

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