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На севере Петербурга подростки обстреляли трамвай

Происшествия
27 января, 22:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС

Никто не пострадал

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Двое подростков обстреляли трамвай маршрута №100 на пересечении проспектов Просвещения и Культуры на севере Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС в субботу сообщили в региональном управлении МВД.

"Около 19:25 в полицию поступило сообщение о том, на пересечении проспектов Просвещения и Культуры в трамвае раздалось несколько хлопков. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое подростков несколько раз выстрелили из пневматического оружия по стеклам трамвая", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, одним из них задержанных оказался 14-летний петербуржец. Пострадавших в результате инцидента нет. Подросток доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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