Прокуратура Нью-Йорка расследует данные о торговле миллионами ботов

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман объявил о начале расследования в отношении частной компании Devumi, заподозренной в торговле подложными аккаунтами социальных сетей, для которых часто использовались личные данные владельцев подлинных учетных записей. Об этом Шнайдерман сообщил в субботу в своем Twitter в ответ на публикацию по теме газеты The New York Times (NYT).

"Попытки выдать себя за кого-то еще и обман незаконны в Нью-Йорке. Мы открываем расследование в отношении Devumi и ее предполагаемой торговли ботами (ложными автоматизированными аккаунтами - прим. ТАСС) с помощью похищенных личных данных", - написал генпрокурор штата.

Impersonation and deception are illegal under New York law. We’re opening an investigation into Devumi and its apparent sale of bots using stolen identities. https://t.co/uvxGOp7soQ — Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) 27 January 2018

NYT по итогам журналистского расследования выяснила, что Devumi за плату предоставляет услуги знаменитостям, известным спортсменам, политикам и журналистам, которым ради повышения уровня популярности требуются дополнительные сторонники или поклонники. Их фирма производит путем создания ботов в социальных сетях. Для достоверности Devumi использует личную информацию подлинных людей, похищенную с их учетных записей, поясняется издание. По его данным, Devumi наплодила таким образом миллионы ложных аккаунтов. Из них минимум 55 тыс. оперируют, используя данные жителей всех штатов США и десятка зарубежных стран.

Большинство ботов, выявленных газетой, заведены в сервисе микроблогов Twitter.

"Тактика Devumi на нашей платформе и иные тактики, описанных в статье NYT, нарушают наши нормы и неприемлемы для нас", - заявили в компании Twitter в ответ на запрос издания.