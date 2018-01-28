Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Нью-Йорка расследует данные о торговле миллионами ботов

Происшествия
28 января, 3:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, января. /ТАСС

Компанию Devumi подозревают в том, что она за плату создавала ботов в соцсетях для знаменитостей, политиков и спортсменов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман объявил о начале расследования в отношении частной компании Devumi, заподозренной в торговле подложными аккаунтами социальных сетей, для которых часто использовались личные данные владельцев подлинных учетных записей. Об этом Шнайдерман сообщил в субботу в своем Twitter в ответ на публикацию по теме газеты The New York Times (NYT).

"Попытки выдать себя за кого-то еще и обман незаконны в Нью-Йорке. Мы открываем расследование в отношении Devumi и ее предполагаемой торговли ботами (ложными автоматизированными аккаунтами - прим. ТАСС) с помощью похищенных личных данных", - написал генпрокурор штата.

NYT по итогам журналистского расследования выяснила, что Devumi за плату предоставляет услуги знаменитостям, известным спортсменам, политикам и журналистам, которым ради повышения уровня популярности требуются дополнительные сторонники или поклонники. Их фирма производит путем создания ботов в социальных сетях. Для достоверности Devumi использует личную информацию подлинных людей, похищенную с их учетных записей, поясняется издание. По его данным, Devumi наплодила таким образом миллионы ложных аккаунтов. Из них минимум 55 тыс. оперируют, используя данные жителей всех штатов США и десятка зарубежных стран.

Большинство ботов, выявленных газетой, заведены в сервисе микроблогов Twitter.

"Тактика Devumi на нашей платформе и иные тактики, описанных в статье NYT, нарушают наши нормы и неприемлемы для нас", - заявили в компании Twitter в ответ на запрос издания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Санкции США в отношении России. Досье
7
Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама