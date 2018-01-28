Два человека погибли, семь пострадали в результате пожара на турбазе на острове Ольхон

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Два человека погибли, семь, в том числе граждане Республики Корея, получили травмы и ожоги в результате пожара, произошедшего рано утром в воскресенье на туристической базе "Дарьяна" в поселке Хужир на крупнейшем острове Байкала Ольхон. Следственное управление СК РФ по Иркутской области проводит проверку по факту гибели людей, сообщили в ведомстве.

По информации регионального Минздрава, вертолетом в Иркутск были доставлены пятеро пострадавших - четверо из них находятся в состоянии средней тяжести, одна женщина в тяжелом.

Пожар на базе "Дарьяна"

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, пожар на частной турбазе "Дарьяна" произошел рано утром. "Двухэтажный брусовый дом на улице Обручева в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области загорелся около 4 часов утра. На момент прибытия первых пожарных подразделений деревянный дом был полностью в огне, люди, проживающие в нем, находились на улице", - сказали в ведомстве. На улице в тот момент было около минус 20 градусов.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Ольхонского района на базе находились 34 человека: 8 граждан Республики Коря и 24 гражданина Китайской Народной Республики, а также двое россиян. Пожар произошел в одном из домов базы, где на момент возгорания находились 16 человек.

В ликвидации пожара участвовали 20 человек и 6 единиц техники.

Погибшие и пострадавшие

Сотрудники МЧС обнаружили под завалами два тела - они направлены на экспертизу, чтобы установить личность погибших. Семь человек обратились за медицинской помощью, по данным областного Минздрава, пять из них - жители Южной Кореи.

На Ольхон отправился вертолет санитарной авиации Ми-8, прибывшие врачи решили эвакуировать пятерых человек, двое остались на амбулаторном лечении в местной больнице. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, были эвакуированы трое граждан Республики Корея, двое из которых с переломами, а также житель Иркутска - переводчик и местная жительница с ожогами 2-3 степени.

"Состояние четырех человек оценивается как среднее, женщина с ожогами находится в тяжелом состоянии", - сказали ТАСС в Минздраве. Пострадавших доставили в травматологический центр Иркутской областной больницы и третью городскую больницу. Они проходят обследование, затем им будет выбрано лечение.

По информации региональных властей

По информации правительства Иркутской области, турбаза, где проживали граждане Южной Кореи и Китая, не была зарегистрирована. "Это была частная гостиница, она не была зарегистрирована и работала без лицензии, незаконно", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства.

Региональные власти проинформировали о происшествии Министерство иностранных дел РФ, а также консульства Китайской Народной Республики и Республики Корея в Иркутске. Посольство Китая в Москве сообщило ТАСС о том, что сейчас также выясняет, есть ли среди жертв и пострадавших при пожаре на турбазе "Дарьяна" граждане КНР.

Источник в экстренных службах региона добавил, что генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ом Ки-Ён прибыл на байкальский остров Ольхон.

Предварительная версия - неисправная электропроводка

На месте пожара работает оперативно-следственная группа, в том числе следователи и криминалисты, причина и обстоятельства пока выясняются. "В состав группы вошли специалисты испытательной пожарной лаборатории Иркутской области ", - сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Предварительная версия - неисправная электропроводка. "По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание электропроводки", - сказал ТАСС источник в силовых структурах.

Эхирит-Булагатский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Иркутской области проводит проверку по факту гибели людей, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.