Пять человек погибли из-за пожара в общежитии в омском поселке

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Пять человек погибли, трое госпитализированы в тяжелом состоянии в воскресенье в результате пожара в общежитии в поселке Новоомский Омской области. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Лариса Болдинова, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с электрической плитой.

По данным следствия, 23-летний мужчина, предположительно находившийся в нетрезвом состоянии, решил в пять утра приготовить себе еду и пролил на раскаленную электроплитку масло.

Пожар в аграрно-технологического техникуме

Сообщение о возгорании в пятиэтажном общежитии Омского аграрно-технологического техникума поступило около 05:30 местного времени (02:30 мск).

Спасатели эвакуировали из здания около 60 человек, еще 90 жильцов самостоятельно покинули дом. Пожар был потушен в 08:29 (05:29 мск).

В его ликвидации участвовали 46 пожарных и 13 единиц техники.

О состоянии пострадавших

В результате пожара от отравления угарным газом погибли 36-летняя женщина, ее 12-летний сын и 14-летняя дочь, а также две женщины 44 и 23 лет.

Из семерых пострадавших трое в тяжелом состоянии госпитализированы, среди них сам виновник возгорания. В Министерстве здравоохранения Омской области ТАСС рассказали, что мужчина госпитализирован с острым отравлением продуктами горения в токсикологический центр БСМП №1 Омска, он находится в бессознательном состоянии.

16-летний подросток и 35-летняя женщина помещены с ожогами дыхательных путей в ожоговый центр этой же больницы.

Помощь пострадавшим и эвакуированным

Из 147 эвакуированных в свои дома уже вернулись 120 человек. В здании восстановлено электроснабжение, в части комнат выбитые окна затянуты пленкой.

Еще 27 человек размещены в соседнем здании, для них организовано горячее питание.

В ближайшее время региональные власти проведут экстренное совещание, на котором будет рассмотрен вопрос об оказании помощи пострадавшим.

По факту гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Областная прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку действиям контролирующих органов и администрации техникума.

Поселок Новоомский расположен в Омском районе области, в 20 км от регионального центра.

В нем проживают около 5 тыс. человек.