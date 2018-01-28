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Более 220 тыс. человек остались без электричества в Чечне

Происшествия
28 января, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Ведутся аварийно-восстановительные работы

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 223 тыс. человек остались без электроснабжения в Чечне. Об этом в воскресенье сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"28 января в 11:32 на ПС 110 кВ "Ойсунгур" (ПАО "Россети" - АО "Чеченэнерго") действием защиты отключился трансформатор Т-1. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ножай-Юртовского, Курчалоевского и частично Гудермесского районов (около 223 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 34 МВт", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, отметили в ведомстве.

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