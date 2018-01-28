В Ярославской области возбудили дело после избиения ребенка

ТАСС, 28 января. Следственные органы в Ярославской области возбудили уголовное дело после избиения местным жителем двухлетней девочки, которая в дальнейшем впала в кому. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание". По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери потерпевшей", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в субботу предполагаемый злоумышленник избил ребенка в квартире одного из домов поселка Борисоглебский. После этого девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Борисоглебскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы головы, тела, конечностей. Ребенка экстренно перевели в одну из больниц Ярославля, после чего она впала в кому.

По информации СК, мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Кроме того, известно, что семья являлась неблагополучной.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатности", - добавили в региональном управлении СК.