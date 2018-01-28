При пожаре на Ольхоне, по предварительным данным, погибли два гражданина Китая

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Двое погибших при пожаре, который произошел утром в воскресенье на турбазе "Дарьяна" в поселке Хужир на байкальском острове Ольхон, по предварительной информации, были гражданами Китая. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве КНР в Иркутске.

"Мы получили предварительную информацию, что два погибших - китайцы. Но окончательного подтверждения личностей пока нет", - сказала представитель консульства.

В консульстве для граждан Китая работает круглосуточный телефон поддержки +7 964-730-10-58, по которому они могут узнать информацию о родственниках на Ольхоне.

При пожаре на частной турбазе на Ольхоне погибли два и пострадали семь человек, в том числе пять граждан Южной Кореи. На базе находились 34 человека, в том числе 8 граждан Южной Кореи и 24 гражданина Китая, в сгоревшем доме - 16 человек.