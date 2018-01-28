В Чечне восстановлено электроснабжение 223 тыс. потребителей отключенной подстанции

ГРОЗНЫЙ, 28 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение около 223 тыс. потребителей отключенной ранее подстанции "Ойсунгур" (ПАО "Россети" - АО "Чеченэнерго") в Чечне, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс- службе МРСК Северного Кавказа.

"Все потребители в Чечне запитаны", - сказали в пресс- службе МРСК Северного Кавказа.

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил в воскресенье, что около 223 тыс. человек остались без электроснабжения в Чечне из-за того, что на подстанции защита отключила трансформатор. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ножай-Юртовского, Курчалоевского и частично Гудермесского районов.