Подача газа в четыре многоквартирных дома Черкесска возобновлена

ЧЕРКЕССК, 28 января. /ТАСС/. Газоснабжение четырех многоквартирных домов в центре Черкесска, приостановленное в воскресенье из-за попытки одного из жильцов самостоятельно заменить газовое оборудование, возобновлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"Специалисты завершили ремонтные работы, газоснабжение всех 80 абонентов (квартир - прим. ТАСС) в 15:00 мск возобновлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром житель Черкесска, пытаясь самостоятельно заменить водонагревательную колонку, перепутал местами входы воды и газа. В результате вода заполнила внутридомовые газовые сети и наружный газопровод, из-за низкой температуры на улице вода замерзла и образовалась ледяная закупорка.