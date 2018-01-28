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Подача газа в четыре многоквартирных дома Черкесска возобновлена

Происшествия
28 января, 16:39 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 28, января. /ТАСС

Авария произошла из-за жильца одного из домов, который самостоятельно попытался заменить газовое оборудование

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ЧЕРКЕССК, 28 января. /ТАСС/. Газоснабжение четырех многоквартирных домов в центре Черкесска, приостановленное в воскресенье из-за попытки одного из жильцов самостоятельно заменить газовое оборудование, возобновлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"Специалисты завершили ремонтные работы, газоснабжение всех 80 абонентов (квартир - прим. ТАСС) в 15:00 мск возобновлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром житель Черкесска, пытаясь самостоятельно заменить водонагревательную колонку, перепутал местами входы воды и газа. В результате вода заполнила внутридомовые газовые сети и наружный газопровод, из-за низкой температуры на улице вода замерзла и образовалась ледяная закупорка.

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