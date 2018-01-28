На западе Москвы застрелен мужчина

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Неизвестные застрелили мужчину на Славянском бульваре на западе Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Около 20:30 мск неизвестные расстреляли мужчину около дома 2 по Славянскому бульвару. Он погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД ТАСС подтвердили данные о стрельбе. "В 20:35 на службу "02" поступило сообщение об обнаружении трупа с огнестрельными ранениями около дома 2 по улице Славянский бульвар", - сказали в ведомстве.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняется личность убитого, ведется опрос свидетелей и очевидцев.