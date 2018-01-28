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Навального отпустили из полиции без составления протокола

Происшествия
28 января, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

При этом блогеру будет необходимо явиться в правоохранительные органы после соответствующего уведомления

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полиция отпустила блогера Алексея Навального, задержанного на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции, без составления протокола. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

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"Алексея Навального только что освободили из ОВД без составления протокола, с обязательством о явке. Когда будет известно о составлении, нас уведомят", - сказала она.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили ТАСС, что на Тверской улице столичной полицией был задержан Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. По информации полиции, его доставили в ОВД для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Навальный ранее призвал своих сторонников выйти на акцию в центре Москвы, хотя она не была согласована с властями. От других предложенных маршрутов шествия Навальный отказался. Прокуратура Москвы предостерегла организаторов несанкционированного шествия на Тверской о недопустимости нарушения закона и негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

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