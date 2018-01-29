В Париже продолжается наводнение

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Пик наводнения в Париже пока не пройден, столица Франции продолжает защищать берега и подсчитывать предварительный ущерб от стихии. Об этом сообщили в воскресенье в мэрии.

Как отметили дежурные службы, начиная с понедельника парижские коммерсанты и городские жители могут подавать декларации об убытках, которые они понесли в результате разлива Сены. Специалистов страховых служб пытаются прогнозировать свои расходы на основе последствий наводнения 2016 года. Тогда было подано 182 тыс. декларации об ущербе, а убытки составили €1,4 млрд евро.

Уровень воды растет

Наводнение достигнет пика в понедельник утром. Ожидается, что уровень воды в Сене поднимется до отметки 5,95 метра выше ординара. По оценкам специалистов государственной службы наблюдения за паводками "Вижикрю" (Vigicrues), подъем реки продолжится в ближайшие сутки. Он будет медленным, но неуклонным, отметил представитель ведомства.

Как предупредил руководитель природозащитных служб столичного региона Жером Гольнер, ситуация в городе нормализуется еще не скоро. "До того, как жизнь вернется в привычное русло, пройдут недели", - отметил он.

Нынешние декабрь и январь оказались одними из самых дождливых с 1900 года, когда начались замеры метеослужбы. Сейчас особую тревогу у властей города вызывают прогнозы метеорологов на текущую неделю. Из последних сводок следует, что в среду, 31 января, над Парижем пройдет новый фронт дождя. Как сложится затем ситуация в зонах затопления, никто не берется сказать с определенностью.

Пересмотреть программы застройки

По словам заместителя мэра Парижа по вопросам безопасности Коломб Броссель, городу необходимо извлечь уроки из событий последних лет, когда за короткий период - в 2016 году и в начале этого года - в столице случились наводнения. "Два таких масштабных наводнения подряд - это слишком. Нам надо всерьез осознать, что климат действительно меняется, и пересмотреть наши программы застройки города", - заметила она.

Движение скоростных пригородных поездов (RER) по одной из самых популярных магистралей - линии С - не будет возобновлено еще целую неделю, до 5 февраля. Такое решение приняло Национальное общество железных дорог (SNCF) после изучения прогнозов синоптиков. Перекрыта и часть автомобильных дорог.

Речные трамваи без работы

Без работы остаются знаменитые парижские речные трамваи "бато-муш", популярные среди туристов. Набережные Сены залило водой еще два дня назад. Пустуют плавучие рестораны, пришвартованные вдоль берега в центре города.

Как признал полицейский префект Парижа Мишель Дельпюэш, "ситуация остается сложной и может усугубиться в ближайшие часы". Он напомнил, что в столичном регионе в субботу пришлось эвакуировать почти 1,5 тыс. жителей, которые временно были размещены в школьных и спортивных зданиях. При этом префект не исключил, что потребуются дополнительные меры.

Музеи спасают коллекции

Сохраняющийся уровень тревоги заставляет парижские музеи принимать дополнительные меры по защите своих коллекций. Так, в Лувре по-прежнему закрыты залы на нижних уровнях, где, в частности, находится уникальная коллекция произведений исламского искусства. Музей Пти-пале, расположенной в непосредственной близости от Сены, переместил свои экспонаты на верхние этажи. Музей Орсе, где хранятся коллекции импрессионистов также ввел в действие экстренный план спасения картин.

Статуя уходит под воду

Главной парижской достопримечательностью в эти дни стала каменная фигура зуава (воина колониальных войск), установленная на одной из опор моста Альма в центре города. Она служит своеобразной шкалой непогоды для парижан. Туристы специально приходят на мост Альма, чтобы сфотографировать воина, все больше уходящего под воду. К настоящему времени, как смог убедиться корреспондент ТАСС, под водой скрылась уже больше половины скульптуры.

Согласно обновленным данным национальной метеорологической службы Meteo-France, повышенный (оранжевый) уровень тревоги в связи с непогодой остается в десяти департаментах страны. Эта мера продиктована, в частности, поведением Марны - правого притока Сены. Вода в реке продолжает прибывать, затапливая дома и хозяйства фермеров.