Охотник попал в больницу после нападения тигра в Приморском крае

ТАСС, 29 января. Тигр напал на двух охотников в лесу недалеко от села Щербаковка в Приморском крае, один из мужчин госпитализирован. Об этом сообщает в понедельник региональная администрация.

"В Ольгинском районе Приморья тигр напал на двух охотников. Один мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным властей, инцидент произошел в воскресенье днем. Охотник получил рваные раны головы и левой руки. Его приятель, который не пострадал при встрече с тигром, отвез его на машине в Кавалеровскую районную больницу.