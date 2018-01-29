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Охотник попал в больницу после нападения тигра в Приморском крае

Происшествия
29 января, 3:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Мужчина получил рваные раны головы и левой руки

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ТАСС, 29 января. Тигр напал на двух охотников в лесу недалеко от села Щербаковка в Приморском крае, один из мужчин госпитализирован. Об этом сообщает в понедельник региональная администрация.

"В Ольгинском районе Приморья тигр напал на двух охотников. Один мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным властей, инцидент произошел в воскресенье днем. Охотник получил рваные раны головы и левой руки. Его приятель, который не пострадал при встрече с тигром, отвез его на машине в Кавалеровскую районную больницу.

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