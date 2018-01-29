ТАСС, 29 января. Четверо мужчин на Камчатке отравились неизвестным ядом, один из них погиб, следственные органы проводят проверку по данному факту. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Пострадавшие и погибший были обнаружены в закрытом изнутри гараже, расположенном на улице Казахская в городе Елизово. Трое молодых людей в состоянии комы госпитализированы в реанимационное отделение ГБУЗ КК "Елизовская районная больница", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предположительно, мужчины отравились неизвестным ядом. В гараже изъяты емкости, в которых, предположительно, находилась спиртосодержащая жидкость.

"Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти мужчины, а также иные исследования. В настоящее время проводятся неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба.