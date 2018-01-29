Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четверо мужчин на Камчатке отравились неизвестным ядом

Происшествия
29 января, 3:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Один из них погиб

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 января. Четверо мужчин на Камчатке отравились неизвестным ядом, один из них погиб, следственные органы проводят проверку по данному факту. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Пострадавшие и погибший были обнаружены в закрытом изнутри гараже, расположенном на улице Казахская в городе Елизово. Трое молодых людей в состоянии комы госпитализированы в реанимационное отделение ГБУЗ КК "Елизовская районная больница", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предположительно, мужчины отравились неизвестным ядом. В гараже изъяты емкости, в которых, предположительно, находилась спиртосодержащая жидкость.

"Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти мужчины, а также иные исследования. В настоящее время проводятся неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
3
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
4
WADA сообщило о возможной проблеме безопасности новых контейнеров для допинг-проб
5
Times: британский министр обороны своими заявлениями по РФ вызвал негодование спецслужб
6
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
7
Что пугает, удивляет и привлекает иностранцев, приехавших учиться в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама