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Второе уголовное дело возбуждено по ДТП с автобусом в Коми с 12 пострадавшими

Происшествия
29 января, 15:35 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 29, января. /ТАСС

Расследование уголовного дела продолжается

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СЫКТЫВКАР, 29 января. /ТАСС/. Следователи СУ СКР по Республике Коми возбудили второе уголовное дело по ДТП с опрокинувшимся экскурсионным автобусом, где пострадали 12 человек, в том числе двое получили тяжелые травмы, сообщили в региональном Следственном Управлении СКР.

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"Продолжается расследование уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении СУ СКР.

По данным следствия, в ночь на 24 декабря 2017 года на участке автодороги Куратово - Широкий Прилук в Сысольском районе водитель автобуса Mercedes Benz не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадали 12 человек из 47 находившихся в автобусе, в том числе трое детей. Двум пассажирам - 69-летней женщине и 35-летнему мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, они получили сочетанные травмы, травмы грудной клетки и позвоночника, а женщина еще и множественные переломы.

Следователи установили, что автобус был предоставлен индивидуальным предпринимателем предприятию "Туроператор Регион Поволжье" для перевозки пассажиров по туристическому маршруту Пермь - Воткинск - Ижевск - Набережные Челны - Казань - Великий Устюг и обратно.

"Водитель из Перми, в аварии он сам не пострадал. Достоверно установлено, что он нарушил правила движения, он должен был сбавить скорость в опасном месте вплоть до остановки, но этого не сделал. По документам автобус был исправен, фактическое его состояние установит экспертиза", - сказала ТАСС старший помощник руководителя СУ СКР по Коми Светлана Коровченко.

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