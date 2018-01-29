Участник перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга получил почти 5,5 лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд в понедельник приговорил одного из участников перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга Руслана Оглы к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила ТАСС помощник председателя суда Юлия Баяндина.

Инцидент со стрельбой в цыганском поселке в черте Екатеринбурга произошел вечером 3 сентября 2016 года. В правоохранительные органы Ленинского района областного центра поступило сообщение о том, что у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (18 и 27 лет) впоследствии скончались в больнице.

"Суд приговорил Руслана Оглы к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Оглы признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия" и "Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия". Ранее гособвинение попросило для него четыре года тюрьмы строгого режима.

Как пояснили в СУ СК РФ по Свердловской области, осужденный лично и через сообщников склонил к участию в массовых беспорядках 13 человек. Уголовное дело Оглы было выделено в отдельное производство в связи с заключением с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку мужчина полностью признал свою вину и содействовал следствию.

Основное уголовное дело

По результатам экспертизы следствие установило, что стрельба шла с обеих сторон, а не только со стороны оборонявшихся.

По факту стрельбы возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Организация и участие в массовых беспорядках". В пятницу, 26 января, следователи передали основное уголовное дело в отношении 19 жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках" и "Вовлечение несовершеннолетнего в участие в массовых беспорядках", в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Дата рассмотрения данного уголовного дела пока не назначена.

Из участников конфликта под арест помещены девять обвиняемых, один находится под домашним арестом. Еще семь человек изначально находились в федеральном розыске, впоследствии они были задержаны.