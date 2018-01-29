От снегопадов в Китае пострадали 3,4 млн человек

ШАНХАЙ, 29 января. /ТАСС/. Снегопады с ледяным дождем и серьезное понижение температуры в ряде центральных и восточных провинций Китая привели к гибели двух человек, еще свыше 3,4 млн жителей пострадали в той или иной степени. Такие данные опубликовало в понедельник министерство гражданской администрации КНР.

Сильнее всего удар стихии затронул провинции Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Шэньси, а также город центрального подчинения Чунцин. С 24 января снегопад и холода вынудили власти эвакуировать из зон бедствия 29 тыс. человек, еще свыше 60 тыс. в настоящее время нуждаются в экстренной помощи. Снегопадами разрушено порядка 200 жилых строений, нанесен ущерб сельхозугодьям на площади 341 тыс. га. Прямой экономический ущерб оценивается на сумму свыше 2,5 млрд юаней (около $396 млн).

Холода, особенно в восточных и южных районах страны, где отсутствует центральное отопление, привели к резкому увеличению объемов потребляемой в жилых домах электроэнергии. Снегопады в течение последних нескольких дней также серьезно осложнили транспортную ситуацию и пришлись как раз на начало массовых поездок граждан по стране по случаю китайского Нового года. Из разных районов Китая поступают сообщения о сотнях отмененных и задержанных рейсов в аэропортах. Периодически из-за осадков перекрываются целые железнодорожные направления, что приводит к массовым задержкам поездов.