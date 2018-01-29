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В Ростовской области возбудили уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 350 млн рублей

Происшествия
29 января, 15:43 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, января. /ТАСС

Один из подозреваемых объявлен в федеральный розыск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении троих жителей региона, которых подозревают в незаконном выводе за рубеж нескольких сотен миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-центре управления.

По данным МВД, подозреваемые, действуя от имени коммерческой организации, предоставили в финансово-кредитные учреждения поддельные договоры на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования. После оформления паспорта сделки предполагаемые преступники незаконно перевели со счета ростовской компании на счет зарубежной фирмы порядка 350 млн рублей.

"В отношении подозреваемых следственной частью ГСУ (главного следственного управления - прим. ТАСС) ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям 193.1 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов") и 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") УК РФ", - говорится в сообщении пресс-центра.

Двоих подозреваемых заключили под стражу, еще одного - объявили в федеральный розыск.

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