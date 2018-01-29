В России в ходе акций сторонников Навального 28 января задержали 266 человек

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 266 человек во время акций и митингов, прошедших в РФ накануне. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, все задержанные отпущены.

"В 16 городах Российской Федерации было задержано 266 лиц, которые впоследствии отпущены из отделений внутренних дел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего составлено 175 протоколов об административных правонарушениях, которые в установленном порядке будут направлены для рассмотрения в суды.

28 января в различных городах России прошли как согласованные, так и несогласованные акции сторонников блогера Алексея Навального. По информации главы СПЧ Михаила Федотова, всего в них приняли участие порядка 5 тыс. человек.