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СМИ: в Макао спасли россиянина, зависшего в воздухе после прыжка с "тарзанки"

Происшествия
29 января, 17:08 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Пострадавшего госпитализировали с симптомами легкого переохлаждения

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 января. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Любитель экстремальных ощущений из России получил их вдвойне в виде неожиданного "бонуса" после прыжка с высоты 233 м с "тарзанки", действующей на башне в Макао. На расстоянии около 50-60 м от земли, он вдруг завис в воздухе и "проболтался" в таком подвешенном состоянии около часа, пока его не сняли пожарные. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

Пока не ясно, что стало причиной сбоя известного в Азии аттракциона для любителей банджи-джампинга. Он предполагает конечное плавное приземление после прыжка в свободном падении. Однако из-за неких технических неполадок с системой движения троса этого не произошло.

К месту происшествия прибыли более трех десятков пожарных и медиков. В ходе длившейся час спасательной операции россиянина в итоге удалось снять с помощью 70-метровой раздвижной пожарной лестницы. Пострадавшего госпитализировали с симптомами легкого переохлаждения.

"Тарзанка" в Макао была открыта в 2005 году и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подобный коммерческий аттракцион в мире. Стоимость первого прыжка составляет около $450.

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