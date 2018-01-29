Суд арестовал пять подозреваемых по делу о похищении ребенка в Самарской области

САМАРА, 29 января. /ТАСС/. Самарский районный суд арестовал четверых подозреваемых по делу о похищении ребенка в Самарской области. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда.

Жительница Самарской области 24 января сообщила в полицию, что похищен ее четырехлетний сын. Женщина пояснила, что неизвестные люди в медицинских масках забрали ребенка и скрылись на автомобиле. Позже на телефон матери пришло сообщение, в котором похитители требовали выкуп в 2 млн рублей. Подозреваемые были задержаны при передаче денег, мальчик найден в одном из домов в Самаре, возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

"Суд избрал в отношении четверых мужчин, задержанных по подозрению в похищении четырехлетнего ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, до 24 марта включительно. Все подозреваемые подтвердили свою причастность к совершению преступления", - уточнили в пресс-службе.

Самарский районный суд 26 января арестовал на два месяца 26-летнюю жительницу Тольятти, подозреваемую в участии в похищении четырехлетнего ребенка. Таким образом по делу арестовано пять человек.