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Суд арестовал пять подозреваемых по делу о похищении ребенка в Самарской области

Происшествия
29 января, 16:21 UTC+3 САМАРА САМАРА 29, января. /ТАСС

Похитители требовали от матери выкуп в размере 2 млн рублей

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САМАРА, 29 января. /ТАСС/. Самарский районный суд арестовал четверых подозреваемых по делу о похищении ребенка в Самарской области. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда.

Жительница Самарской области 24 января сообщила в полицию, что похищен ее четырехлетний сын. Женщина пояснила, что неизвестные люди в медицинских масках забрали ребенка и скрылись на автомобиле. Позже на телефон матери пришло сообщение, в котором похитители требовали выкуп в 2 млн рублей. Подозреваемые были задержаны при передаче денег, мальчик найден в одном из домов в Самаре, возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

"Суд избрал в отношении четверых мужчин, задержанных по подозрению в похищении четырехлетнего ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, до 24 марта включительно. Все подозреваемые подтвердили свою причастность к совершению преступления", - уточнили в пресс-службе.

Самарский районный суд 26 января арестовал на два месяца 26-летнюю жительницу Тольятти, подозреваемую в участии в похищении четырехлетнего ребенка. Таким образом по делу арестовано пять человек.

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