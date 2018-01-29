Источник: в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировано здание Ростуризма

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" здание Ростуризма и аппарата уполномоченного по правам человека в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Эвакуация проведена из дома № 47 на улице Мясницкой после анонимного сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, в здании по этому адресу находятся Федеральное агентство по туризму и аппарат уполномоченного по правам человека.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник были "заминированы" около 25 объектов, в том числе больницы, торговые центры, здания ряда столичных департаментов.