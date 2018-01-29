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Источник: в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировано здание Ростуризма

Происшествия
29 января, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник были "заминированы" около 25 объектов

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" здание Ростуризма и аппарата уполномоченного по правам человека в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Эвакуация проведена из дома № 47 на улице Мясницкой после анонимного сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, в здании по этому адресу находятся Федеральное агентство по туризму и аппарат уполномоченного по правам человека.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник были "заминированы" около 25 объектов, в том числе больницы, торговые центры, здания ряда столичных департаментов.

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