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Число жертв пожара на севере Португалии возросло до 11

Происшествия
29 января, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

По данным агентства France-Presse, ранее было известно о восьми погибших, несколько человек скончались после госпитализации

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ТАСС, 29 января. Число жертв пожара, произошедшего 13 января в одном из зданий в населенном пункте Вила-Нова-да-Раинья муниципалитета Тондела на севере Португалии, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на данные местного министерства здравоохранения.

Ранее было известно о восьми погибших, а также о порядка 60 пострадавших. По информации AFP, несколько человек скончались через две недели после госпитализации.

Возгорание произошло вечером 13 января в центре досуга, предположительно, в результате взрыва отопительного котла. На момент происшествия внутри находились около 70 человек. Для эвакуации пострадавших были задействованы вертолеты.

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