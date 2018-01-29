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Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае

Происшествия
29 января, 17:12 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 29, января. /ТАСС

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как две девушки танцуют около Вечного огня и плюют в пламя

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КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Полиция разыскала школьниц, осквернивших Вечный огонь в райцентре Абинск в Краснодарском крае, составлены административные протоколы, девушкам и их родителям грозит штраф, сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как две девушки танцуют около Вечного огня и плюют в пламя. Пользователи социальных сетей писали, что случай произошел в Абинске.

"По факту осквернения мемориала "Вечный огонь" в парке 30-летия Победы города Абинска двумя местными жительницами сотрудники полиции провели проверку. Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались две 16-летние школьницы - учащиеся 10-го класса. Полицейские провели с ними профилактическую беседу и составили протоколы об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

В отношении девушек составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), которая предполагает до 15 суток ареста или штраф до 1,5 тыс. рублей, в отношении их родителей - протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), которая предполагает штрафы до 500 рублей. Санкцию по протоколам должен выбрать суд.

Отмечается, что суд также решит вопрос о постановке несовершеннолетних на учет в отделе полиции.

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