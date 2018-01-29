СМИ: не менее 20 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

ТАСС, 29 января. По меньшей мере 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в районе столицы Нигерии Абуджи. Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на руководителя Федерального корпуса безопасности дорожного движения республики Умара Ибрагима.

"В воскресенье вечером пассажирский автобус столкнулся на трассе Кадуна-Абуджа с грузовым автомобилем, - отметил он. - Водитель автобуса, рассчитанного на перевозку 16 человек, на борту которого находилось 30 пассажиров, внезапно потерял управление и врезался в грузовик". "Автобус был не только перегружен пассажирами, но и завален мотоциклами, принадлежавшими им", - добавил Ибрагим.

Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом не являются редкими в Нигерии. Самыми распространенными причинами ДТП становятся плохое состояние дорог, несоблюдение водителями ПДД, а также перегруженность и неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств.