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СМИ: не менее 20 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

Происшествия
29 января, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Уточняется, что пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем

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ТАСС, 29 января. По меньшей мере 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в районе столицы Нигерии Абуджи. Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на руководителя Федерального корпуса безопасности дорожного движения республики Умара Ибрагима.

"В воскресенье вечером пассажирский автобус столкнулся на трассе Кадуна-Абуджа с грузовым автомобилем, - отметил он. - Водитель автобуса, рассчитанного на перевозку 16 человек, на борту которого находилось 30 пассажиров, внезапно потерял управление и врезался в грузовик". "Автобус был не только перегружен пассажирами, но и завален мотоциклами, принадлежавшими им", - добавил Ибрагим.

Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом не являются редкими в Нигерии. Самыми распространенными причинами ДТП становятся плохое состояние дорог, несоблюдение водителями ПДД, а также перегруженность и неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств.

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