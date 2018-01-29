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Летевший в Москву самолет сел в аэропорту Новосибирска из-за пассажирки с больным сердцем

Происшествия
29 января, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Женщина госпитализирована, самолет вылетел в аэропорт назначения

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Самолет "Боинг-747", летевший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за того, что одной из пассажирок стало плохо с сердцем. Женщина госпитализирована, самолет вылетел в аэропорт назначения, сообщили ТАСС в понедельник в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

"Человеку стало плохо на борту самолета, самолет совершил вынужденную посадку в штатном режиме. Женщина госпитализирована, она в удовлетворительном состоянии", - сказал представитель ведомства, отметив, что лайнер уже вылетел в аэропорт назначения.

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