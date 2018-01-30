Самолет Владивосток - Благовещенск сел в Хабаровске из-за технической неисправности

ХАБАРОВСК, 30 января. /ТАСС/. Самолет, направлявшийся из Владивостока в Благовещенск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Это была незапланированная посадка для устранения неисправности. В штатном режиме была осуществлена. В 10:50 (03:50 мск) он был у нас. Летел из Владивостока в Благовещенск", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что пассажиры останутся в самолете в течение всего времени, пока механики будут устранять неисправность. Какая именно неисправность стала причиной вынужденной посадки, собеседник не уточнил.

"Предварительно, самолет пробудет у нас (в Хабаровске - прим. ред.) час - полтора", - сказал собеседник агентства.