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Количество отравившихся в хабаровской гимназии увеличилось до 113

Происшествия
30 января, 5:19 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 30, января. /ТАСС

Большая часть заболевших - дети

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ХАБАРОВСК, 30 января. /ТАСС/. Симптомы кишечной инфекции выявлены у 113 человек после вспышки заболевания в гимназии №3 в Хабаровске. За минувшие сутки к врачам обратилось еще несколько детей, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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Заболеваемость кишечной инфекцией среди учащихся хабаровской гимназии пошла на спад

Случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников гимназии в Хабаровске стали регистрировать 26 января. За день количество заболевших увеличилось с 9 до 70, а на следующий день - до 100 человек. По данным на утро понедельника, к врачам обратились 100 детей и семеро взрослых. Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость пошла на спад.

"На утро вторника зарегистрировано 113 заболевших, за сутки обратились еще шестеро детей. Ситуация стабилизируется, массовых поступлений заболевших не ждем", - сказала пресс-секретарь управления регионального Роспотребнадзора Анастасия Судакова.

Ранее сообщалось, что заболевание в гимназии вызвал норовирус, по данным Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стали салаты. Выяснилось, что их готовили в большом объеме, фасовали без перчаток и неправильно хранили. Школа закрыта на карантин.

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