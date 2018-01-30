Количество отравившихся в хабаровской гимназии увеличилось до 113

ХАБАРОВСК, 30 января. /ТАСС/. Симптомы кишечной инфекции выявлены у 113 человек после вспышки заболевания в гимназии №3 в Хабаровске. За минувшие сутки к врачам обратилось еще несколько детей, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников гимназии в Хабаровске стали регистрировать 26 января. За день количество заболевших увеличилось с 9 до 70, а на следующий день - до 100 человек. По данным на утро понедельника, к врачам обратились 100 детей и семеро взрослых. Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость пошла на спад.

"На утро вторника зарегистрировано 113 заболевших, за сутки обратились еще шестеро детей. Ситуация стабилизируется, массовых поступлений заболевших не ждем", - сказала пресс-секретарь управления регионального Роспотребнадзора Анастасия Судакова.

Ранее сообщалось, что заболевание в гимназии вызвал норовирус, по данным Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стали салаты. Выяснилось, что их готовили в большом объеме, фасовали без перчаток и неправильно хранили. Школа закрыта на карантин.