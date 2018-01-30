Автобус въехал в забор у метро "Сходненская" в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Рейсовый автобус въехал в ограждение около станции метро "Сходненская " в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.

"Автобус наехал на забор на улице Героев Панфиловцев, дом 1. Пострадавших в результате аварии нет", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в Москве было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным снегопадом. Столичное управление ГИБДД призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим и избегать резкого торможения. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

В декабре 2017 года было несколько случаев смертельных аварий с пассажирскими автобусами в Москве. 25 декабря 2017 года у станции метро "Славянский бульвар" рейсовый автобус въехал в подземный переход, где было много людей. Четыре человека погибли, еще 11 пострадали. 29 декабря городской автобус наехал на остановку на Сходненской улице на северо- западе Москвы, пострадали трое.