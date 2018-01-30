Суд поместил в СИЗО школьника, подозреваемого в убийстве сверстника в Саратовской области

САРАТОВ, 30 января. /ТАСС/. Энгельсский районный суд в Саратовской области выбрал меру пресечения для школьника, подозреваемого в убийстве 15-летнего одноклассника. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь областного следственного управления СК РФ Екатерина Котлова.

"Суд выбрал для подростка меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 28 марта он будет находиться в СИЗО", - сказала Котлова.

По словам собеседницы агентства, подросток будет находится в СИЗО Саратова, где есть условия для содержания несовершеннолетних.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства школьника. По данным следствия, 28 января трое подростков - двое молодых людей и девушка - находились дома у последней, при этом употребляли спиртное. В какой-то момент между молодыми людьми произошел конфликт из-за того, что один из них ударил девушку. В результате один из школьников ударил оппонента ножом.

"По предварительным данным, подросток нанес школьнику не менее 15 ударов охотничьим ножом и скрылся с места происшествия. Тело мальчика нашли на улице на следующий день. Подросток уже дал признательные показания, ему предъявлено обвинение", - добавила Котлова.

"Ребята были одноклассниками, конфликтов между ними ранее не было", - рассказала ТАСС директор школы номер 30 города Энгельса Татьяна Зизевская, где учились все трое подростков.

Она добавила, что оба подростка из полных семей, учились неплохо, но в последнее время подозреваемый в убийстве школьник стал пропускать занятия без уважительной причины и несколько раз уходил из дома.