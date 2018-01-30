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Уголовное дело возбуждено по факту кражи у главы департамента здравоохранения Москвы

Происшествия
30 января, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Кража произошла 27 января, и чиновника украли личные вещи и 30 тыс. рублей

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по факту кражи денег и личных вещей у главы департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипуна, произошедшей 27 января в магазине.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража")", - уточнили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "главу столичного департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипуна обокрали в одном из магазинов Москвы в минувшую субботу, у него похитили личные вещи, а также деньги в размере 30 тысяч рублей". Столичные полицейские разыскивают неизвестного, обокравшего Хрипуна.

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