Уголовное дело возбуждено по факту кражи у главы департамента здравоохранения Москвы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по факту кражи денег и личных вещей у главы департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипуна, произошедшей 27 января в магазине.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража")", - уточнили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "главу столичного департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипуна обокрали в одном из магазинов Москвы в минувшую субботу, у него похитили личные вещи, а также деньги в размере 30 тысяч рублей". Столичные полицейские разыскивают неизвестного, обокравшего Хрипуна.